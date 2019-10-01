وزارة العدل تنظم ملتقى وطنيا حول المنازعات في التجارة الدولية

شدد المشاركون في ملتقى التحكيم الدولي للتجارة على ضرورة التكوين لحفظ حقوق المؤسسات الجزائرية في حال المنازعات الدولية فيما كشفت وزارة العدل عن تكوين 170 قاضيا في النزاعات الدولية ضمن سلسلة دورات تكوينية توجت بملتقى وطني انطلقت أشغاله هذا الثلاثاء.

وقال أيمن لعزيز مستشار وزير العدل إن ضرورة الحفاظ على حقوق المؤسسات الجزائرية تقتضي التكوين الدائم، فيس مجال المنازعات الدولية، كاشفا على هامش الملتقى الوطني للتحكيم في الجارة الدولية -الذي انطلقت فعالياته اليوم بالجزائر العاصمة- عن سلسلة من الدورات التكوينية شملت 170 قاضيا، لتكلل هذه الدورات بهذا الملتقى الذي يهدف الى تكوين الإطارات الجزائرية في ميدان التحكيم والمنازعات الدولية.

ويشارك في هذا الملتقى الذي يؤطره نخبة من الأساتذة إلى جانب القضاة ممثلون عن المؤسسات الاقتصادية، والمكلفون بالمنازعات في الشركات الوطنية.

وفي هذا السياق دائما دعت نائبة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد الى ضرورة إشراك المؤسسات وتوسيع التحسيس والتكوين القانوني.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية