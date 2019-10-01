عماري: إنشاء جهاز خاص لتجسيد البرنامج الوطني للتشجير وغرس 43 مليون شجرة عبر ولايات الوطن

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, شريف عماري هذا الثلاثاء بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني للتشجير عن إنشاء جهاز يعمل على تنفيذ مخطط وطني لغرس 43 مليون شجرة عبر كل ولايات الوطن خلال الفترة مابين 2019 و 2021 .

وأوضح عماري لدى إعلانه عن انطلاق البرنامج الوطني للتشجير خلال يوم إعلامي حول السد الأخضر, بحضور وزراء عدة قطاعات وممثلي المنظمات دولية في الجزائر, أن هذا الجهاز الدائم يجمع بين الاستشارة والتنفيذ وانه يتشكل من ثلاثة مكونات أولها: استحداث مصلحة دائمة على مستوى المديرية العامة للغابات تتعلق بالتوجيه السياسي والتطاير الإداري، وثانيها استحداث هيئة استشارية متعددة القطاعات تضم كل الفاعلين والمتدخلين، وثالثها استحداث مؤسسة تنفيذية للتكفل بالجوانب العملية في الميدان.

وأضاف أن هذا الجهاز سيتمكن من الارتكاز عل الدراسة الهامة التي انتهى القطاع من إعدادها والتي ستكون نواة عمل متعدد الأبعاد ونقطة انطلاق لتدخل مدروس ومندمج في النطاق الطبيعي للسد الأخضر من الناحية الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, أن هذه العملية تعبر عن "الإرادة السياسية القوية" التي كرست إستراتيجية للحفاظ على الموروث النباتي والغابي.

وأوضح عماري أن هذه التظاهرة التي جمعت مختلف الفاعلين في القطاعات والباحثين, ستبعث المشروع الرائد للسد الأخضر الذي نفذ في سبعينات القرن الماضي بسواعد أفراد الجيش الوطني الشعبي على امتداد 3 ملايين هكتار وعلى طول 1500 كم .

ويندرج البرنامج -حسب قوله- في إطار تعليمات الوزير الأول, نور الدين بدوي الذي اقر إعادة بعث السد الأخضر في 21 سبتمبر الماضي, مضيفا أن البرنامج الوطني للتشجير قد تم دراسته من طرف مكتب الدراسات "بنيدار".

وفي هذا السياق أوضح الوزير أن الجزائر تعتمد على مقاربة إستراتيجية تقوم على حماية الموارد الطبيعية من التصحر والحفاظ على الأراضي, حيث تمكنت من رفع المساحات الغابية إلى مليون و250 ألف هكتار ورفع النسبة الوطنية التشجير من 11 إلى 16 بالمائة.

وتندرج هذه المنجزات في إطار أهداف الأمم المتحدة لبلوغ 150 مليون هكتار من المساحات الخضراء عام 2020 و350 مليون هكتار العام 2030.