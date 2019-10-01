في الذكرى الـ 70 لتأسيس الصين... الرئيس شي يؤكد على الالتزام بالتنمية السلمية

أحيت الصين اليوم الثلاثاء، الفاتح من أكتوبر 2019، الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وذلك بإقامة استعراضات عسكرية ضخمة، حضرها الرئيس شي جين بينغ، الذي ألقى خطابا أكد فيه بفخر الشعب الصيني بمختلف أطيافه بالتقدم الذي أحرزته الصين خلال العشريات الماضية.

وقال الرئيس سي جين بينغ، حسبما نقلته شاينا دايلي " Chinadaily": " إننا اجتمعنا اليوم هنا في حشد كبير للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وتعرف هاته اللحظة افتخار الشعب الصيني بجميع الجماعات العرقية وجميع أبناء وبنات الأمة الصينية في الداخل وخارج الوطن وتقديمهم لأطيب التمنيات للوطن الأم".

ونوه الرئيس سي جين بينغ، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية بما قام به الآباء الثوريين والشهداء في سعيهم إلى تحقيق استقلال الصين وبناء بلد قوي ومزدهر وتحقيق الرفاهية للشعب الصيني.

واغتنم الفرصة لتقديم تهانيه الحارة للشعب الصيني بجميع أطيافه و مجموعاته العرقية معبرا في الوقت ذاته عن امتنانه العميق لجميع أصدقاء الصين.

وأوضح شي جين بينغ بأن تأسيس الجمهورية الصينية الشعبية غيرت تماما مصير الصين الذي كان بائسا بسبب الفقر والتقهقر والإذلال الذي شهدته لأكثر من 100 سنة خلال العصر الحديث. وقال في هذا الصدد أنه : " قبل 70 سنة، وفي مثل هذا اليوم أعلن الرفيق ماو تسي تونغ رسميا وأمام العالم إقامة الجمهورية الصينية الشعبية" مضيفا إن الأمة الصينية انتهجت حينئذ مسار تحقيق التجديد الوطني.

وأكد الرئيس الصيني أنه لا توجد أية قوة في العالم من شأنها توقيف الشعب الصيني وأماله في السير قدما مشيرا إلى أنه قد حقق، بمختلف مجموعاته العرقية، إنجازات ضخمة أبهرت العالم على مدى العقود السبعة الماضية من خلال جهوده المتضافرة ونضاله الشاق.

ودعا شي جين بينغ إلى ضرورة دعم الحزب الشيوعي الصيني، مشددا على أهمية الحفاظ على أسس السياسة الصينية والبقاء على نهج الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والتجسيد الكامل لنظرية الحزب وخطته السياسية.

كما دعا إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتلبيه تطلعات الشعب الصيني من أجل حياه أفضل وتحقيق إنجازات تاريخيه جديدة.

وتعهد الرئيس شي جين بينغ على إبقاء البلاد في سكة التنمية السلمية ، وان يتبع استراتيجية التي تفتح الأبواب بما يعود ذلك بالمنفعة على جميعالأطراف، إذ قال :" سنواصل العمل مع الجميع من مختلف البلدان للرفع من المشاركة في بناء مجتمع ذو مصير مشترك للإنسانية"، مشددا على أن الجيش الصيني وقوات حفظ الأمن ستعمل دائما على صون سيادة الصين وأمنها ومصالحا التنموية ودعم السلام في العالم.

كما دعا الرئيس الصيني إلى مواصلة بذل الجهود من أجل التوحيد الكامل للصين. وقال في هذا الصدد إنه : " في تقدمنا إلى الأمام، يجب التمسك بمبادئ إعادة التوحيد السلمية والدولة الواحدة ونظامان بهدف الحفاظ على الرخاء والاستقرار الدائم في هونغ كونغ وماكاو، وتعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ، وتوحيد جميع الصينيين أبناء وبنات ، ومواصلة السعي لإعادة التوحيد الكامل للوطن الام ".

من جهة أخرى، دعا شي جين بينغ إلى بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف المئوية وتجسيد الحلم الصيني بالتجديد الوطني، مؤكدا أن "الصين سيكون لها مستقبل أكثر إشراقا "

وختم الرئيس الصيني بدعوته جميع أعضاء الحزب والقوات المسلحة والشعب من جميع المجموعات العرقية إلىالاتحاد بشكل أوثق ، وان يبقوا مخلصين للمهمة التأسيسية ويواصلوا تطوير البلاد.

و خلال الاحتفالات نُظمت استعراضات عسكرية ومدنية ضخمة بحضور جمهور كبير في تجمع كبير في ساحة تيان ان ان في بكين، حيث أبرزت تلك الاستعراضات التطور المذهل الذي أحرزته الصين منذ تأسيسها في أول أكتوبر 1949 والتقدم الذي وصلت إليه اليوم.

مراسل الإذاعة الجزائرية: أنيس بن هدوقة