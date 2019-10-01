الفريق قايد صالح يترأس اجتماع عمل بمقر قيادة الناحية العسكرية الثانية بوهران

ترأس نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, هذا الثلاثاء, اجتماع عمل بمقر قيادة الناحية العسكرية الثانية بوهران, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أن الفريق قايد صالح و"بعد إشرافه على تنفيذ تمارين رمايات بالصواريخ ضد أهداف برية وبحرية, وبعد اللقاءات التوجيهية التي جمعته بإطارات وأفراد الناحية, ترأس في اليوم الرابع من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية, اجتماع عمل بمقر قيادة الناحية", وضم هذا الاجتماع "قيادة وأركان الناحية ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية وقادة الوحدات, والمديرين الجهويين, استمع خلاله إلى عرض شامل حول الوضع العام في إقليم الاختصاص, قدمه اللواء مفتاح صواب قائد الناحية".

وعقب ذلك, ألقى نائب وزير الدفاع الوطني كلمة جدد فيها التأكيد على "ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود المثابرة من أجل بناء جيش قوي عصري ومتطور, عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص, القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة, والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة, التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية والترابية".

للإشارة, فإن الفريق قايد صالح "وبعد مراسم الاستقبال, وقف بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى بوجنان أحمد المدعو (سي عباس) الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه, حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له, وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار".