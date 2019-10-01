القسم الممتاز: تأجيل انطلاق المنافسة الى 18 و 19 أكتوبر

تنطلق منافسات بطولة الجزائر للقسم الممتاز في كرة السلة رجال (موسم 2019-2020), نهاية أسبوع 18-19 أكتوبر عوض 4-5 من نفس الشهر, حسب ما علم الثلاثاء لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.

ولم تعط الاتحادية أي تفسير لهذا التأجيل.

يذكر ان الفرق ال20 المنشطة للبطولة, التي ستحمل هذا الموسم تسمية القسم الممتاز عوض القسم الوطني الأول, ستوزع في المرحلة الاولى على مجموعتين "أ" و "ب".

وبخصوص البطولة النسوية (القسم الوطني الاول سيدات), افادت الهيئة الفدرالية انّ المنافسة ستنطلق يومي 25 و 26 اكتوبر بمشاركة ثمانية فرق تلعب في مجموعة واحدة, مثل ما كان عليه الحال في الموسم الماضي.