السكن الترقوي المدعم بالجزائر العاصمة: ازيد من 80 الف طلب بعد فتح التسجيلات

كشف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، الثلاثاء، عن تجاوز عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم عتبة 80 الف طلب ، في اول يوم من بدء التسجيلات و التي ستستمر الى غاية 30 من نفس الشهر.

واوضح الوالي على هامش زيارة تفقدية قادته إلى عدد من مشاريع قطاع الشباب والرياضة ببعض المقاطعات الادارية ان تعداد الطلبات على برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة تجاوز عتبة 80 الف طلب في اول يوم من بدء التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذات الغرض.

و قال ان حصة العاصمة من هذه الصيغة السكنية تقدرب7000 وحدة ، ستستفيد منها جميع بلديات الولاية، و تم تسجيل حصص أخرى بتوفر الأوعية العقارية المناسبة، يضيف ذات المسؤول.

يشار ان مصالح ولاية الجزائر فتحت التسجيلات عبر الموقع الالكتروني http://lpa.wilaya alger.dz لطلبات السكن لذات الصيغة.

و شرع في التسجيلات عبر الموقع المشار إليه إبتداء من اليوم 01 أكتوبر 2019 إلى غاية 30 أكتوبر 2019.

للعلم فإنّ الموقع سيُتيح للمسجلين إمكانية الإطلاع وبصفة مستمرة عن كافة الجوانب التي تخصّ هذه الصيغة من السكنات عبر مختلف مراحلها،يضيف البيان.