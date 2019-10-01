العاب القوى/ مونديال- 2019 ( 3000م موانع): اقصاء الجزائري بلال تابتي

أقصي العداء الجزائري ، بلال تابتي في الدور التصفوي الاول لسباق 3000م موانع ، في بطولة العالم-2019 لألعاب القوى بالدوحة ( قطر)، بعد احتلاله المركز ال12 للمجموعة التصفوية الثانية ، بتوقيت 8د 35 ثا و15 ج.م.

وتأهل الثلاثة الاوائل الى الدور النهائي ، حيث عادت المرتبة الاولى للأثيوبي لاميشا جيرما ( 8د 16 ثا 44 ج.م) ، متبوعا بالمغربي صفيان البكالي (8د 17ثا و 96 ج.م).

ونال العداء الكيني، عبد الرجمان كيبيوو ، المرتبة الثالثة بتوقيت 8د 18 ثا و 46 ج.م ، ليضمن هو الاخر تأهله الى النهائي.

وتجرى بطولة العالم -2019 لألعاب القوى من 27 سبتمبر الى 6 اكتوبر بالدوحة .