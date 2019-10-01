العاب القوى/ مونديال- 2019 ( 3000م موانع): اقصاء الجزائري بلال تابتي

01/10/2019 - 20:40

أقصي العداء الجزائري ، بلال تابتي في الدور التصفوي الاول لسباق 3000م موانع ، في بطولة العالم-2019  لألعاب القوى بالدوحة ( قطر)، بعد احتلاله المركز ال12 للمجموعة التصفوية الثانية ، بتوقيت 8د 35 ثا و15 ج.م.

وتأهل الثلاثة الاوائل الى الدور النهائي ، حيث عادت المرتبة الاولى للأثيوبي لاميشا جيرما ( 8د 16 ثا 44 ج.م) ، متبوعا بالمغربي صفيان البكالي  (8د 17ثا و 96 ج.م).

ونال العداء الكيني،  عبد الرجمان كيبيوو ، المرتبة الثالثة  بتوقيت 8د 18 ثا و 46 ج.م ، ليضمن هو  الاخر تأهله  الى النهائي.

وتجرى بطولة العالم  -2019 لألعاب القوى من 27 سبتمبر   الى 6 اكتوبر بالدوحة .

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