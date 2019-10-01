افتتاح المهرجان الـ12 لفيبدا بالجزائر العاصمة

افتتح هذا الثلاثاء بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة المهرجان الدولي ال12 للشريط المرسوم (فيبدا) بمشاركة مبدعين من 15 بلدا بينها الولايات المتحدة الامريكية، ضيف شرف هذه الطبعة.

وستتميز طبعة 2019 التي تنظم تحت شعار "الأبطال غير العاديين يلتقون بالجزائر العاصمة"، بالإضافة الى مشاركة المئات من مؤلفي الشريط المرسوم الجزائريين والأجانب، بتنظيم معارض للأشرطة المرسومة و نشاطات و لقاءات متعلقة بالفن التاسع.

و طاف وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي الذي حضر حفل الافتتاح الى جانب اعضاء من الحكومة، بمختلف أجنحة المشاركين منه جناح الولايات المتحدة الامريكية، الممثل ب15 مؤلف اشرطة مرسومة من المعروفين عالميا مثل منشورات "مارفيل" و "دي س كوميكس".

واشاد رابحي الذي يشغل ايضا منصب وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بمشاركة جميع البلدان في هذا الحدث الثقافي "الهام جدا"، منهم الولايات المتحدة التي تعد بلدا رائدا في الفن التاسع، معربا عن اندهاشه "بتنوع" اعمال مؤلفي الاشرطة المرسومة.

وقال ان الشريط المرسوم هو مجال هام للثقافة و فن كفيل "بتوطيد العلاقات بين الشعوب والحضارات".

وحضر حفل افتتاح الطبعة ال12 لفيبدا، وزراء التعليم العالي و البحث العلمي و الشباب و الرياضة والسياحة و الصناعات التقليدية، السادة الطيب بوزيد و رؤوف برناوي و عبد القادر بن مسعود على التوالي الى جانب محافظة المهرجان دليلة ناجم.

وتوافد محبو الشريط المرسوم على مختلف أجنحة هذا المهرجان بساحة رياض الفتح رغم عدم الجاهزية الكلية لبعض الأجنحة وغياب العديد من الفنانين الأجانب عن أجنحتهم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية -ضيف شرف هذه الطبعة- وبولندا .

وأقبل بعض الزوار -وأغلبهم من المراهقين وطلبة الثانويات والجامعات الذين اعتادوا حضور فعالياته كل عام- على جناح الولايات المتحدة الذي بدا بسيطا رغم تزينه بملصقات تبرز أبطال الكوميكس الأمريكيين الخارقين لـ "مارفل" و"دي سي كوميكس" كـ "سوبرمان" (الرجل الخارق) وباتمان" (الرجل الوطواط) وكذا "ووندروومن" (المرأة العجيبة).

كما تردد بعضهم الآخر على خيمة "عالم زوزو" التي تعرض فيها الفنانة بشرى مختاري العديد من ألبوماتها ولوحاتها الفنية حول شخصيتها "زوزو".

وقد أبدى الزوار إعجابهم بالجناح البولندي الذي من بين ما يقدمه معرض للرسام جاكوب ريبيلكا بعنوان "مدينة الكلاب" ومعارض أخرى من إسبانيا وكوبا وبعض بلدان أمريكا الجنوبية.

وكان الحضور من جهة أخرى على موعد مع معرض مجلة "مقيدش" (1969) التي يحتفي المهرجان بخمسينيتها وأيضا بشخصيتها الأبرز "مقيدش" التي ظهرت لأول مرة في 1947 إبان الاستعمار الفرنسي وهذا بجريدة "ليبرتي" تحت عنوان مخصص للأطفال "كويكو ومقيدش".