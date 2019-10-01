البطولة العربية للأندية / الجولة الخامسة : سيدات المجمع البترولي يطحن بالدرك الجيبوتي 49-05

حقق ممثل الجزائر، المجمع الرياضي البترولي، فوزه الخامس على التوالي في البطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد (سيدات)، عندما فاز، اليوم الثلاثاء بعمان، على فريق الدرك الجيبوتي بنتيجة: 49-05 (الشوط الأول:21-01 )، لحساب الجولة الخامسة من المنافسة العربية للسيدات.

وكان المجمع النفطي قد اطاح بكل من : بنادي النبك السوري بنتيجة (33-14)، أربيل العراقي بنتيجة كبيرة (48-17) ، حرثا الأردني بواقع (36-31) وناد عمان (43- 17).

وتختتم ممثلات الجزائر مشاركتهن غدا الاربعاء بمواجهة أخيرة امام نادي الشرطة السوري (00ر17)، وفي حالة فوزهن فسيتوجن باللقب العربي .

وتشارك في هذه المنافسة سبعة أندية من خمس دول، ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي (الجزائر)، أربيل العراقي، النبك السوري، الشرطة السوري، الدرك الجيبوتي بالإضافة الى ممثلي كرة اليد الاردنية حرثا وعمان.

وتجرى هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة حيث يتوج بها صاحب المرتبة الأولى.

نتائج اليوم الثلاثاء :

أربيل- نبك 21- 36

لدرك- المجمع البترولي 05- 46

حرثا- الشرطة ( جاري حاليا)

نادي عمان : معفى

الترتيب نقاط لعب

1. المجمع البترولي 10 5

2. نادي عم

ان 6 4

3. الشرطة 4 3

--. حرثا 4 3

--. النبك 4 4

6. الدرك 0 4

--. أربيل 0 5.