الكأس العربية للأندية : اقصاء شبيبة الساورة بعد خسارتها امام الشباب السعودي 2-0

اقصي فريق شبيبة الساورة من منافسة كاس العرب للأندية البطلة لكرة القدم بعد خسارته امام الشباب السعودي بنتيجة 2-0 الشوط الاول (0-0) مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض في اياب الدور السادس عشر من المسابقة.

سجل اهداف المباراة كل من عبد الله الحمدان في الدقيقة 72 و محمد السهلاوي في الدقيقة 84 لصالح الشباب السعودي.

وكان فريق شبيبة الساورة قد انهزم في مباراة الذهاب التي جرت بملعب 20 اوت ببشار بنتيجة 3-1.

ويعد شبيبة الساورة الممثل الجزائري الثاني الذي يغادر البطولة العربية في دورها السادس عشر بعد شباب قسنطينة الذي اقصي على يد المحرق البحريني (ذهاب 3-1, إياب 0-2).

بالمقابل تمكن فريق مولودية الجزائر من التأهل الى الدور ثمن نهائي كأس العرب للأندية لكرة القدم, بعدما فرض التعادل على مضيفه نادي ظفار العماني

بنتيجة (1-1) الشوط الاول (0-0) ضمن لقاء اياب الدور 16 مساء امس الاثنين بمدينة صلالة بسلطنة عمان.

وسجل هدفي اللقاء كل من عبد العزيز حميد (61) لصالح النادي العماني, وهشام نقاش (75) لصالح مولودية الجزائر.

وكان "العميد" قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.