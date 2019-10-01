نشوب حريق على مستوى جناح حفظ الامتعة بمطار هواري بومدين

شب مساء الثلاثاء حريق على مستوى جناح حفظ الامتعة بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، حسب ما علم لدى الحماية المدنية، التي تمكنت من اخماده دون تسجيل أية إصابة.

وقال المكلف بالاعلام بالمديرية العامة للحماية المدينة، النقيب نسيم برناوي في تصريح لوكالة الأانباء الجزائرية أن "حريقا أندلع مساء اليوم الثلاثاء على الساعة السابعة و 40 دقيقة (19 سا، 40 د) على مستوى جناح حفظ الأمتعة بمطار هواري بومدين".

وقال ذات المسؤول أن "وحدة الحماية المدنية الملحقة بالمطار تمكنت من إخماد الحريق كليا ومنع انتشاره إلى الأجنحة المجاورة"، مشيرا إلى أنه "لم يتم تسجيل أية إصابة".

وقال ذات المسؤول أن سبب الحريق، حسب التحقيقات الأولية، قد يكون "شرارة كهربائية بمكيف هوائي".

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بعين المكان "أن الحريق نشب بجناح حفظ الامتعة +تحت النزاع+ بمحطة الخطوط الداخلية لمطار الجزائر" مضيفا أن "النيران اندلعت بمجمع التكييف الهوائي بسبب شرارة كهربائية في انتظار استكمال التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة".

"وقد امتدت ألسنة اللهب سريعا الى عدد من امتعة ركاب رحلتين قادمتين من جنوب البلاد دون تسجيل اية خسائر بشرية"، حسب ذات المصدر.