كريم ومان: إستراتجية جديدة لتقليص حجم النفايات في الأفق

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان عن استراتجية جديدة لتسيير النفايات في أفاق 2035 تتضمن طرق جديدة لتقليص حجم النفايات الموجهة لمراكز الردم التقني و ذلك بإدخال تقنيات جديدة في مجال معالجتها.

واوضح كريم ومان الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء أن هذه التقنيات لن تنجح بدون تخطيط وفرز وجمع ونقل النفايات بطرق منتظمة.

وأضاف المتدخل ان النفايات المنزلية في الجزائر تقدر ب 13 مليون طن سنويا ، حيث ينتج المواطن حوالي 290 كغ من النفايات في السنة ، 17 بالمئة منها نفايات بلاستيكية ، 10 بالمئة ورق ، 3 بالمئة نفايات حديدية ،1 بالمئة زجاج.

وهنا يجب معرفة نوعية هذه النفايات من اجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال و حتى يتسنى ذلك يجب على جميع الأطراف الانخراط في الطريقة الجديدة لتسيير النفايات (المواطن ، البلدية ، المستثمر)

وبخصوص مشكل تراكم النفايات دعا ضيف الصباح المسيرين والبلديات الى تحيين مخططاتها لتسيير النفايات مؤكدا ان المفارغ العشوائية تضر بالبيئة وصحة المواطن على حد سواء وقد تم لهذا الغرض استحداث طريقة الردم التقني للقضاء على هذا المشكل.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية