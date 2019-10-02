القضاء على إرهابي وتوقيف آخر خلال شهر سبتمبر

02/10/2019 - 13:29

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال سبتمبر الفارط، من القضاء على إرهابي و توقيف آخر، مع العثور على أربع جثث لإرهابيين، حسب حصيلة للجيش الوطني الشعبي.

و تشير الحصيلة العملياتية الخاصة بالشهر المنصرم، إلى استسلام إرهابيين اثنين و توقيف 22 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما تم كشف و تدمير 42 مخبأ للإرهابيين و ورشة لإعداد المتفجرات.

و في إطار مكافحة الإرهاب دائما، تضمنت الحصيلة أيضا استرجاع مجموعة من الأسلحة المتمثلة في 14 كلاشنكيوف و 33 بندقية ما بين رشاشات و نصف آلية سيمونوف و تكرارية و تقليدية و بنادق صيد، بالإضافة إلى ثلاثة قاذفات صاروخية من نوع آر.بي.جي  و طائرتين دون طيار.

و تمكنت ذات الوحدات، خلال ذات الفترة، من استرجاع 22 مخزن ذخيرة و 4616 طلقة من مختلف العيارات و 9 صواريخ أرض-أرض (بي.أم 21)، علاوة على 119 قذيفة من مختلف العيارات و 398 صمام، حسب ما أفاد به نفس المصدر.

و في ذات السياق، كشفت هذه الوحدات عن 71 قنبلة تقليدية الصنع تم تدميرها و (4.5) كلغ من مادة الديناميت و (1.5) كلغ من المتفجرات و 2 كلغ من البارود.

و في مجال حماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة، تم خلال الشهر الفارط توقيف 11 مهربا و 45 تاجر مخدرات و 274 منقبا عن الذهب.

و في ذات الإطار، تم حجز (102.05) قنطار من الكيف المعالج و(9536) قرص مهلوس، يضاف لها 486 كيس من خليط الحجارة و الذهب و (1344) لعبة نارية و (36.25) طن من المواد الغذائية و(91) مطرقة ضغط و(143) مولد كهربائي و تسعة أجهزة كشف عن المعادن و(32) جهاز اتصال.

و في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من توقيف 322 مهاجرا غير شرعي، يضيف المصدر ذاته.

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