المرشد الأعلى: إيران تعتزم مواصلة تقليص التزاماتها وفقا للاتفاق النووي

قال المرشد الإيراني الأعلى أية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إيران تعتزم مواصلة تقليص التزاماتها وفقا للاتفاق النووي البارز 2015، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية

وأكد خامنئي خلال اجتماع مع قادة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أنه "بموجب القضية النووية، سوف نواصل تقليص التزاماتنا ويجب القيام بهذا بحزم".

و تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ مايو 2018 ، إثر انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف الموقع في 2015 ، وفرض عقوبات اقتصادية على إيران، فيما ردت الأخيرة بتقليص التزاماتها النووية في إطار هذا الاتفاق.

وينص الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في العام 2015 على تعليق العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية والنفطية الموقعة ضدها، مقابل أن توقف طهران العمل ببرنامجها النووي.