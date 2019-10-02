الخبير عية يدعو إلى إنشاء مجالس إدارة للمؤسسات المتورط أصحابها في قضايا فساد

دعا الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن عية إلى ضرورة المسارعة في إنقاذ الشركات المتورط أصحابها في قضايا فساد، وذلك بتعيين مجلس إداري بدل متصرف إداري لا يملك صلاحيات التسيير.

وقال عية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى اليوم الأربعاء إن الحكومة مطالبة الآن بالإسراع في إيجاد حلول للشركات والمؤسسات الاقتصادية التي يتابع أصحابها بتهم فساد، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتعيين متصرفين إداريين ومحاسبين، مقترحا إنشاء مجالس إدارة تملك جميع الصلاحيات المتعلقة بالتسيير.

وتضم هذه المجالس التي يقترحها عية محافظي ومراجعي حسابات، ومستشاري ضرائب، ومتصرفين إداريين إضافة إلى ممثلين عن العمال، وهو ما يتيح لهذه المجالس اتخاذ القرارات لانقاذ هذه المؤسسات ماليا، وتحسين نشاطها الاقتصادي.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية