الرابطة الأولى:إجراء لقاء نصر حسين داي - جمعية عين مليلة بملعب الدار البيضاء

برمج لقاء نصر حسين داي - جمعية عين مليلة الذي يدخل ضمن الجولة السابعة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم, يوم السبت 5 أكتوبر (سا00ر16), بملعب عمر بن ربحة بالدار البيضاء (الجزائر) الذي تمت تأهيله, حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم الأربعاء.

وكانت ''النصرية'' قد خاضت آخر لقاء لها داخل القواعد بملعب عمر حمادي (بولوغين) بمناسبة لقاء وفاق سطيف (4-3) ضمن فعاليات الجولة ال5.

ومعلوم أن النادي العاصمي كان يستقبل بملعب 20 أوت قبل أن يتم غلقه في بداية هذا الموسم بسبب الأشغال.

وسيجرى لقاء الرديف بين الفريقين بملعب زيوي, يوم السبت 5 أكتوبر, على الساعة 00ر09.