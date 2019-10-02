المجمع البترولي سيدات لكرة اليد يتوج لثالث مرة بالبطولة العربية للأندية

توج المجمع الرياضي البترولي بالبطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد (سيدات) للمرة الثالثة في تاريخه ، عقب فوزه اليوم الأربعاء ، بعمان ، على نادي الشرطة السوري بنتيجة: 44-19 في الوقت الذي كان قد أنهى الشوط الأول بنتيجة 18-09 ، لحساب الجولة السادسة من المنافسة العربية للسيدات.

و سبق للمثل الجزائري أن توج بلقب هذه البطولة في 2013 و 2015 وكان المجمع النفطي قد أطاح بكل من : بنادي النبك السوري بنتيجة (33-14)، أربيل العراقي بنتيجة كبيرة (48-17) ، حرثا الأردني بواقع (36-31)، ناد عمان (43- 17) والدرك الجيبوتي (49-05).

وشارك في هذه المنافسة سبعة أندية من خمس دول، ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي (الجزائر)، أربيل العراقي، النبك السوري، الشرطة السوري، الدرك الجيبوتي بالإضافة إلى ممثلي كرة اليد الأردنية حرثا وعمان.

وجرت هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة حيث توج بها صاحب المرتبة الأولى.

المصدر : وأج