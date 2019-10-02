سليم لباطشة : الاتحاد يؤكد على تخفيض الضريبة على أجور العمال و وجوب إقرار ضريبة على الثروة

طالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين من سكيكدة بتخفيض الضريبة على أجور العمال ، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب إقرار ضريبة على الثروة ، ودعا إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية تسمح للشعب باختيار ممثليه بكل شفافية.

وفي سياق ذي صلة بملف القضايا التي تشغل الطبقة العمالية طالب الأمين العام للاتحاد سليم لباطشة،خلال إشرافه على أشغال تجمع جهوي جواري مع القاعدة العمالية والإطارات النقابية للاتحاد ، بإنهاء الوصاية السياسية على العمال ومراجعة سياسة الضرائب وفي مقدمتها الضريبة على الدخل الفردي وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تتبناها المركزية النقابية ضمن عهد جديد.

وتساءل الأمين العام في موقف دفاعي عن حقوق العمال بالتعبير ملئه التعجب :" لماذا يجري البكاء على توازن الخزينة العمومية في كل مرة . وكأن الخزينة العمومية مبنية على المقتطعات من أجور العمال فقط ! . ثم أردف متسائلا :" هل هذا هو المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية ؟ .

ليرفع اللبسعن الفهم الخاطئ المجسد بالجواب قائلا :" من المفروض أن يتقاسم الجميع الأعباء ويقصد بهم الأثرياء الذين لا يدفعون الضريبة ".

الاتحاد يرفض أي تدخل للاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد

وفي رده عن تدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد أوضح ، سليم لباطشة ، أن المركزية النقابية للاتحاد ترفض هذا التدخل وتسعى إلى مراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية المجحف في حق الجزائر " .

المصدر : الإذاعة الجزائرية