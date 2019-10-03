بقاط بركاني للإذاعة: النظام السابق سبب فشل السياسة الصحية بالجزائر

03/10/2019 - 10:00

اتهم رئيس عمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني السلطات في فقد المواطن للثقة في العلاج ببلاده وهروب الكوادر الطبية للخارج وتدهور القطاع الصحي عموما.   

وقال بقاط في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، إن السلطة السياسية تتحمل المسؤولية فيما آل إليه القطاع الصحي بالبلاد لأنها وضعت –حسبه- أشخاصا على رأس القطاع لا علاقة لهم به، مشيرا إلى أن " الأطباء كانوا طالبوا بإعداد خريطة طريق توافقية خاصة بالأمراض الحالية والمتوقعة مستقبلا للوقاية منها، لكن ذلك لم يتحقق للأسف الشديد والنتيجة نراها في تدهور رهيب للصحة العمومية وفي الأداء الخدمي بالمستشفيات العمومية والعيادات الخاصة وندرة للأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة كالسرطان".

و أكد أن ذلك "جعل المواطن يفقد الثقة في الصحة الجوارية والولائية ويتحول للمستفيات الكبرى لكن ذلك لم يكن الحل المناسب برايي، وهو ما تسبب في حدوث إكتظاظ رهيب جدا في المستشفيات الكبرى وجعلها هي أيضا تتخلى عن دورها في البحث العلمي".

كما أبدى المتحدث أسفه لعدم الإهتمام بالكوادر الطبية التي تنفق عليها الدولة سنويا الملايين لتسفيد منهم في النهاية فرنسا وبلجيكا وكندا  وحتى دول الخليج، داعيا إلى أخذ هذا الموضوع بجدية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية 

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