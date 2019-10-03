القضاء على إرهابي بولاية عين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بولاية عين الدفلى, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأكد ذات المصدر أن "مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 إثر نصب كمين بجبل عمرونة، ضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ، بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية الذخيرة و العملية لا تزال متواصلة ".

ومن جهة أخرى وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوع RPK و06 بنادق تكرارية وبندقية من نوع MAS و15 ماسورة لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم بالإضافة إلى 1610 طلقة من مختلف العيارات.

وفي سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من المسيلة بالناحية العسكرية الأولى وتيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية وضبطت بندقية صيد، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى .