الكأس العربية للأندية: فريق مولودية الجزائر يتعرف السبت المقبل على منافسه في الدور ثمن النهائي

سيتعرف فريق مولودية الجزائر, ممثل الجزائر الوحيد المتأهل إلى الدور ثمن النهائي من الكأس العربية للأندية على منافسه في الدور المقبل, يوم السبت,عقب عملية القرعة التي ستسحب بالعاصمة السعودية الرياض على الساعة الـ 00ر17سا (بتوقيت الجزائر), حسبما أعلن عنه الاتحاد العربي للعبة عبر حسابه على "تويتر" .

ومعلوم أن فريق مولودية الجزائر كان قد اقتطع تأشيرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي على حساب نادي ظفار العماني بنتيجة (فوز1-0 ثم التعادل 1-1).

وبالقابل توقف مشوار ممثلي الجزائر الآخرين في هذه المنافسة العربية, شباب قسنطينة و شبيبة الساورة على التوالي على يدّ كل من المحرق البحريني بـ (الفوز بـ 3-1 ثم الانهزام بـ 0-2) و الشباب السعودي بالهزيمة ذهابا و ايابا 3-1 و 2-0.

وبالإضافة إلى مولودية الجزائر, اقتطع 12 فريقا تأشيرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة العربية,- التي سيحصل المتوج بلقبها على جائزة مالية تقدر بـ 6 مليون دولار-, و يتعلق الأمر بكل من : القوات الجوية (العراق) , الشباب الأردني (الأردن), نادي المحرق البحريني, الوصل(الإمارات العربية المتحدة), نادي الاتحاد ( العربية السعودية ), الجزيرة ( الإمارات العربية), الشرطة ( العراق), الاسماعيلي (مصر), اتحاد الإسكندرية (مصر), اولمبيك آسفي (المغرب), الشباب (العربية السعودية) و الترجي التونسي (تونس).

وسيتم التعرف على المتأهلين الثلاثة الأخيرين, اليوم الخميس, عقب إجراء المباريات الثلاث الأخيرة من الدور الـ 16 - إياب.