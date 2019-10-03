الخطوط الجوية الجزائرية تكتسب نظامين جديدين للاستغلال

اقتنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامين جديدين لاستغلال المداخيل التجارية بعنوان إستراتيجيتها للعصرنة التي تم الشروع فيها مند سنتين, حسبما أفاد به الخميس بيان الشركة.

و أوضح ذات البيان أن هاته التكنولوجيا الحديثة المطابقة للتطورات الأخيرة في قطاع الصناعة الجوية ستسمح للشركة مراقبة بيانات الركاب و السلع في وقت قياسي و تحسين مداخيلها.

و قد اختارت الشركة الحل المطابق للمعايير "اي ا تا" (الجمعية الدولية للطيران الجوي) المطور من طرف مجمع "اسيليا" الرائد في تصنيفه و الذي يرقمن و يطبع كل أنظمة الفوترة و معالجة التذاكر.

و ستسمح هاته الأنظمة بضمان مطابقة "اي ا تا" و ترقب خسائر المداخيل في مختلف الفواتير من اجل تفادي الغش و الحد من الأخطار المرتبطة بالتطبيق بفضل إستراتيجية النشر السريع فضلا عن خفض التكلفة الإجمالية للممتلكات.

و يتعلق الأمر أيضا بخفض العمل اليدوي بفضل تطبيق نظام تسيير العقود و الواجهة الآلية مع نظام المحاسبة.