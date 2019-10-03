الخطوط الجوية الجزائرية تكتسب نظامين جديدين للاستغلال

03/10/2019 - 13:16

 اقتنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامين جديدين لاستغلال المداخيل التجارية بعنوان إستراتيجيتها للعصرنة التي تم الشروع فيها مند سنتين, حسبما أفاد به الخميس بيان الشركة.
و أوضح ذات البيان أن هاته التكنولوجيا الحديثة المطابقة للتطورات الأخيرة في قطاع الصناعة الجوية ستسمح للشركة مراقبة بيانات الركاب و السلع في وقت قياسي و تحسين مداخيلها.
و قد اختارت الشركة الحل المطابق للمعايير "اي ا تا" (الجمعية الدولية للطيران الجوي) المطور من طرف مجمع "اسيليا" الرائد في تصنيفه و الذي يرقمن و يطبع كل أنظمة الفوترة و معالجة التذاكر.
و ستسمح هاته الأنظمة بضمان مطابقة "اي ا تا" و ترقب خسائر المداخيل في مختلف الفواتير من اجل تفادي الغش و الحد من الأخطار المرتبطة بالتطبيق بفضل إستراتيجية النشر السريع فضلا عن خفض التكلفة الإجمالية للممتلكات.
و يتعلق الأمر أيضا بخفض العمل اليدوي بفضل تطبيق نظام تسيير العقود و الواجهة الآلية مع نظام المحاسبة.

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الجزائر, اقتصاد

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