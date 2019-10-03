النوم الجيد يساعد على التحصيل الدراسي

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى وجود علاقة قوية بين درجات الطالب وحصوله على قسط واف من النوم.

ووفقا لدراسة نشرت في عدد أكتوبر من مجلة "علوم التعلم", فإنه في أي وقت يأوي الطالب إلى الفراش وينتظم في هذه العادة الصحية يحدث فرق كبير في معدل تحصيله ودرجاته النهائية.

كما تنصح الدراسة بأهمية الحصول على ليلة نوم جيدة قبل إجراء الاختبار, بل قد يستغرق الأمر عدة ليال متتالية من النوم الجيد لإحداث تغيير ملموس.

وقام الباحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك بإجراء أبحاثهم على 100 طالب في كلية الهندسة, وكانت إحدى النتائج المدهشة أن الأفراد الذين ذهبوا إلى الفراش بعد فترة زمنية محددة كانوا يميلون إلى أداء جيد في اختباراتهم.