الجزائر تحتضن المنتدى الـ 22 للدول المصدرة للغاز في نوفمبر 2020

تحتضن الجزائر الاجتماع الوزاري الثاني و العشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في نوفمبر 2020 و ذلك بعد قبول اقتراح الجزائر بهذا الشأن خلال الاجتماع الوزاري الـ 21 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو يومي 2 و 3 أكتوبر الجاري،حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لسوناطراك.

و أشار ذات البيان أنه "تم تعيين وزير الطاقة السيد محمد عرقاب، رئيسا للاجتماع الوزاري لعام 2020 وتم قبول الاقتراح بعقد الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر في نوفمبر 2020 ".

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الاجتماع الوزاري بالإجماع الاقتراح الجزائري الخاص بالقانون التأسيسي لمعهد بحوث الاستكشاف الغازي التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي أنشئ في الجزائر .

من جهة أخرى ، بحث الاجتماع الوزاري الــــ 21 لمنتدى الدول المصدرة للغاز ظروف السوق الغازي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل.كما اعتمد برنامج عمل وميزانية المنتدى لسنة 2020.

و شاركت الجزائر في الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) و كذا في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي بوفد من إطارات قطاع الطاقة بالجزائر ترأسه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي الذي كان مرفقا بالرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص.

و عقدت على هامش هذا الاجتماع محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الشركات الروسية لتحديد فرص التعاون والشراكة ، يضيف بيان سوناطراك.

المصدر :وأج