﻿اعادة انتخاب الجزائر على رأس أفريبول لعهدة جديدة

أعيد انتخاب الجزائر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة لرئاسة آلية الاتحاد الافريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول)، لعهدة جديدة، حسبما اكده المدير العام للأمن الوطني و رئيس الجمعية العامة لافريبول خليفة أونيسي.

و اوضح أونيسي خلال تدخله عند اختتام اشغال الجمعية العامة ال3 لأفريبول انه "بتجديد ثقتكم في الجزائر لرئاسة افريبول من اجل فترة جديدة يطيب لي ان اعرب لكم عن امتناننا العميق و الشرف الكبير ان اكون الى جانب اخوتي من اجل تولي هذه المهمة النبيلة في مجال مكافحة الارهاب و الاشكال المتنوعة للجريمة المنظمة".

كما اكد ان اعضاء الافريبول قد دعموا اقتراح تمديد عهدة المكتب التنفيذي لافريبول و أمانتها التنفيذية منوها بالعمل "الممتاز" الذي تم انجازه منذ الجمعية العامة الاولى التي جرت في 2017.

و تابع قوله ان هذا القرار (اعادة انتخاب الجزائر و المكتب التنفيذي خاصة) يؤكد على "رؤيتكم المتبصرة" و "ارادتكم" من اجل احراز تقدم في "جو هادئ" يميزه "استقرار و تضامن منظمتنا الفتية".

و أوضح المدير العام للأمن الوطني ان بعض التوصيات التي قدمتها افريبول تهدف الى ترقية و تعزيز التعاون الشرطي الافريقي من خلال استعمال نظام الاتصالات أفسيكوم.

كما اكد أونيسي ان المصادقة على المخطط الخماسي 2020-2024 لافريبول خلال الجمعية العامة ال3 من شانه ان يساعد البلدان الاعضاء في الاتحاد الافريقي على تحسين عمل مصالح الشرطة من اجل مكافحة "فعالة" لمختلف اشكال الجريمة و التكيف مع ظرف امني عالمي "في تحول دائم" موضحا ان الجمعية العامة ال4 ستنظم بنيجيريا في سنة 2020.

في ذات السياق ، اشاد المدير العام للأمن الوطني بالسلطات العليا للبلد لدعمها مسار تجسيد أفريبول مؤكدا ان الجزائر "تقوم بدورها كفاعل في طليعة القضية الافريقية، و هي افريقيا التي نريدها كبيرة و مزدهرة و مستقرة و امنة لذلك يجب ان نكون موحدين و مجندين و ملتزمين من اجل مستقبل افضل لقارتنا".

وفي السياق ذاته، وممثلا لمديري الشرطة الأفارقة ، أشاد المدير العام للشرطة بالسودان ، عادل احمد محمد بشاير ، بدور الجزائر المحوري في استتاب الأمن والسلم الإفريقي متحدثا في ميكروفون حنان فرقاني للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية

و تميزت الجمعية العامة الاولى لافريبول التي جرت في مايو 2017 بانتخاب الجزائر لرئاسة هذه المنظمة لعهدة مدتها سنتين.

و تعتبر أفريبول الواقع مقرها ببن عكنون (الجزائر العاصمة) مؤسسة تقنية للاتحاد الافريقي من اجل التعاون الشرطي فيما تعد الجمعية العامة التي تتكون من رؤساء شرطة البلدان الاعضاء للاتحاد الافريقي الجهاز التقني و الهيئة المقررة العليا لافريبول مكلفة بادارة شؤون الشرطة في افريقيا على المستويات الاستراتيجية و العملياتية و التكتيكية.

اما فكرة انشاء افريبول فقد تم اطلاقها خلال الندوة الاقليمية الافريقية ال22 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) التي عقدت في سبتمبر 2013 بوهران.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج