سونلغاز تجري حركة على مستوى كبار مسيريها

اجرت سونلغاز حركة على مستوى كبار مسيريها، استجابة "لضرورة وضع استراتيجية جديدة لتعاون المجموعة"، حسبما اوضحت اليوم الخميس الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز .

و اكد ذات المصدر في بيان أن "هذه الحركات تظهر ارادة سونلغاز في القيام بإصلاحات فعالة في مجال التنظيم و في التسيير قادرة على الوقاية من جميع التأثيرات الخارجية السلبية التي يمكن ان تؤثر على مهن المجموعة، لا سيما في المجالات المتعلقة بالهندسة و بالأشغال نظرا لجدية المشاريع الهيكلية الجارية الانجاز و التي تتكفل بها هذه الشركات"، حسبما أوضح ذات البيان.

و أضاف ذات المصدر ان الحركة تستجيب لضرورة وضع استراتيجية تعاون جديدة للمجموعة التي فرضت تسييرا يتماشى مع التغيير، في قلب اولويات سونلغاز".

و قد مست التغييرات أولا، مسؤولي شركة هندسة الكهرباء و الغاز و كذا شركة التركيب الصناعي (التركيب) و شركة اشغال التركيب الكهربائي (كهركيب) و شركة الكهرباء و الطاقات المتجددة و شركة النقل و التحميل الاستثنائي للتجهيزات الصناعية و الكهربائية (ترونسمكس).

و تم التأكيد ان "الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراس هو الذي قام بهذه التغييرات، في التسيير السامي لبعض شركات المجموعة، معتبرا النوعية و التنقل المهني للتسيير كمحرك لتنفيذ المساعي التسييرية الموجهة لتحسين نوعية و مضمون ممارسة الخدمة العمومية الموكلة لمجموعة سونالغاز، في صالح منح المسؤولية للأطراف الفاعلة و تحقيق فعالية اكبر"، حسبما تمت الاشارة.

إنشاء قطب من اجل التنمية الصناعية و الشراكة

و خلال حفل تنصيب المسيرين الجدد، دعا السيد بولخراص مسؤولي الشركات على التكيف مع تغييرات محيطهم و الاستجابة لمطلب النوعية ل5ر9 مليون زبون للكهرباء و 6 ملايين زبون للغاز التي تضمها مجموعة سونلغاز.

و من هذا المنظور، اعتبر ان "بناء التغيير هو شريطة اساسية من اجل فعالية عملية و من اجل ضمان أفضل لديمومة نشاطات المجموعة".

و اعتبر ايضا ان نوعية التسيير "حاسمة" لتحريك الموارد البشرية و ايجاد حلول للعراقيل المتعلقة بالمحيط.

و اعرب ذات المسؤول عن ارتياحه لرؤية المسيرين الشباب يلتحقون بمناصب مسؤولية عليا، و هذا دليل كما قال على "الفعالية و المسعى التكويني لسونلغاز الذي يستهف الاطارات الشابة ذات القدرات العالية و تحضيرهم للامتياز و النجاعة".

و في هذا السياق دعا السيد بولخراس المسيرين الى التحرك من اجل تحسين ظروف انجاز المنشآت و آجال الانجاز.

و اخيرا تطرق الى التحدي "الكبير" لسونلغاز التي تحيي هذه السنة الذكرى الخمسين لتأسيسها "المتمثل اليوم في انجاح تحولها التسييري و الرقمي، و ادماج الطاقات المتجددة اكثر فاكثر، كمحور استراتيجي و اصلاح نمطها مع الحفاظ على طموحها الاصلي للخدمة العمومية"، حسبما جاء في البيان.