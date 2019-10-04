18 عارضا جزائريا سيكون حاضرا بصالون الصناعات الغذائية بألمانيا

أكدت الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير "سافكس" أن أكثر من 18 عارضا جزائريا يمثلون قطاع الصناعات الغذائية سيشاركون بصالون "أنوغا" بكولونيا (ألمانيا) من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري ، و حسب ذات المصدر ستجري هذه المشاركة المنظمة تحت إشراف وزارة التجارة بالجناح الجزائري الرسمي المتربع على مساحة 190 م².ويشكل هذا الحضور فرصة ممتازة للعارضين الجزائريين من أجل تطوير الشراكات المثمرة مع الشركات الأوروبية وأخرى من كل بلدان العالم.

وأوضحت الشركة أن الفرصة مواتية كذلك للعارضين الجزائريين لتحسين عروضهم الترويجية بعقود "جادة" بالإضافة إلى احتمال إبرام عقود شراكة وطلبيات.وكانت النسخة السابقة لصالون "أنوغا" المنظمة عام 2017 قد شهدت 7.405 عارضا.

كما شهد هذا الصالون توافد أزيد من 165.000 شخصا وهو ما يجعل من هذا الحدث الرقم 01 في مجال الصناعات الغذائية في العالم.

ومن جهة أخرى، أكدت سافكس أن العارضين سيستفيدون من تكفل يصل إلى 80 بالمئة خاص بتكاليف كراء فضاءات العرض وتوصيل العينات في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي تشرف عليه وزارة التجارة.

علاوة على ذلك، سينظم سافكس تحت إشراف وزارة التجارة مشاركة الجزائر الرسمية بصالون جيتكس الذي سينظم "بمركز دبي للتجارة الدولي" (الإمارات العربية المتحدة) من 06 إلى 10 أكتوبر الجاري على مستوى جناح وطني بمساحة 150 متر مربع.

وسيضم الجناح 15 مؤسسة ناشئة بجيتكس فيوتشر ستارز دبي بالإضافة إلى 7 مؤسسات ناشطة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والمسجلة لدى جيتكس تكنولوجي ويك دبي.

وسيكون لهذه الشركات التي تقدم حلولا تكنولوجية في مجالات مختلفة كالبيئة والذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات الفرصة لتقديم مشاريعهم خلال هذا الصالون الذي سيساعدهم على تسريع مشاريعهم والاجتماع مع مستثمرين محتملين.

كما ستستفيد هذه الشركات من تكفل تصل نسبته إلى 80 بالمئة متعلقة بتكاليف الكراء وفضاءات العرض وتوصيل العينات.

ويمنح صالون جيتكس المخصص للابتكار التكنولوجي للمؤسسات الناشئة والمتعاملين الجزائريين إمكانية تمثيل الجزائر في حدث دولي "هام" مخصص للمؤسسات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات وللمستثمرين الدوليين في مجال التكنولوجيات الحديثة.

المصدر : وأج