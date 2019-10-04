صبري بوقادوم : الجزائر وواشنطن يرغبان في حل سياسي للازمة الليبية

أكد وزير الخارجية الجزائري ، صبري بوقادوم ، اليوم الخميس ، على تقارب وجهات النظر بين الجزائر وواشنطن بشان الملف الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية بعد مباحثات جمعته بالسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند .

السفير الأمريكي: علينا تعميق التشاور مع الجزائر حول الوضع في ليبيا باعتبارها الأفضل فهما للملف

من جانبه عبر الدبلوماسي الأمريكي في ميكروفون القناة الثانية ، عن رغبة بلاده في تعميق التشاور مع الجزائر حول الوضع في ليبيا باعتبارها على دراية للوضع في هذا البلد الجار للجزائر وتستطيع – كما قال – على فهمه أفضل .

وأضاف يقول أن هذه المساندة عبارة عن مساعدة للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل سياسي . ويرى مكمن الحل– حسبه - في تبادل الأفكار والآراء حول هذه القضية المعقدة لا يمكن الوصول إلى الحل المطلوب إلا من خلال ذلك .

المصدر : القناة الثانية / الإذاعة الجزائرية