تركيا: السفينة "ياووز" تتجه إلى شرقي المتوسط للتنقيب عن المحروقات

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الخميس عن انطلاق السفينة "ياووز" في رحلة جديدة لمواصلة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.وقد اتجهت السفينة التركية "ياووز" نحو بئر "غوزال يورت-1" على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب غربي ميناء ليماسول ، ما يعني دخولها منطقة التنقيب عن النفط والغاز التي منحت قبرص حقوقها لشركتي "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية للتنقيب و استكشاف المحروقات في البحر المتوسط.

وذكر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في تصريح له أن سفينة "ياووز" ستواصل مهمة التنقيب شرقي البحر المتوسط من منتصف الشهر الجاري ولغاية يناير 2020.

وأشار السيد دونمار إلى أن المنطقة التي سيجري فيها التنقيب تقع في الجزء البحري من شمال قبرص التركية ، مشددا على أن بلاده "لن تتوقف عن البحث عن مواردها الطبيعية لخدمة شعبها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد مرارا مواصلة بلاده التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط والدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في هذه الجزيرة، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين تركيا من جانب واليونان وقبرص من جانب آخر مع بدء عمليات استكشاف عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

المصدر :وأج