المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي" سيدي امحمد بن عودة ": تتويج فيلم " حجر الباز " بالجائزة الأولى

توج فيلم " حجر الباز " لفريق تصوير جزائري من ولاية عنابة بالجائزة الأولى للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي " سيدي امحمد بن عودة " الذي اختتمت فعالياته سهرة أمس الخميس .و تحصل فيلم " قادرين " لفريق تصوير من تونس على الجائزة الثانية للمهرجان فيما جاء فيلم " روح و ريحان " لفريق تصوير جزائري يمني .

و حاز فيلم " نتواعدو" على جائزة لجنة التحكيم التي يترأسها سليم عقار و المخرج السينمائي خالد حبيب الكبيش الفيلمين " المطرق " و " ممنوع التصوير " كعملين سينمائين يستحقان التنويه و التنافس على المراتب الأولى .

كما عادت جائزة أحسن صورة للمصورة الجزائرية إكرام بارودي بصورة توثق لحظة إطلاق البارود لثلاثة فرسان خلال ألعاب الفنتازيا المقامة بوعدة الولي الصالح سيدي امحمد بن عودة " .

وقد تنافس على هذه المسابقة 14 فيلما وثائقيا تم تصويرها خلال 60 ساعة من وعدة الولي الصالح " سيدي امحمد بن عودة " التي انطلقت الثلاثاء المنصرم و تختم فعالياتها الجمعة .

ويهدف تنظيم هذا المهرجان في طبعته الأولى إلى التعريف بالولي الصالح "سيدي امحمد بن عودة" وتاريخيه العلمي و الديني وكذا بالوعدة السنوية للولي الصالح و عرشه إلى جانب الترويج للسياحة الثقافية و التراثية لمنطقة غليزان وفق ما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية رئيس التظاهرة أحمد سعيدي .

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي "سيدي امحمد بن عودة" نظم من طرف جمعية الزيتونة الثقافية لولاية غليزان بالتنسيق مع وزارة الثقافة و عرف مشاركة خبراء و مختصين في مجال السينما و الأفلام الوثائقية و القصيرة من داخل و خارجه .

المصدر : واج