مترو الجزائر: حادث بمحطة المعدومين يخلف جريحا واحدا

أصيب شخص بجروح مساء أمس الخميس عندما ألقى بنفسه على سكك الوصول للمترو على مستوى محطة المعدومين ببلدية حسين داي (الجزائر) ما تسبب في توقف جزئي لحركة سير المترو وفق ما ذكرت الشركة المستغلة لمترو الجزائر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن "حادثا خطيرا وقع لمسافر ألقى بنفسه لدى اقتراب عربة المترو اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 على الساعة 19:45 (بالتوقيت المحلي) على مستوى محطة المعدومين تسبب في توقف جزئي لحركة سير المترو".

و حسب المصدر نفسه فان "عناصر الحماية المدنية نقلوا الجريح على وجه السرعة إلى المستشفى "مضيفا أن" فعالية و يقظة السائق سمحتا بتفادي وقوع مأساة ".

و أضافت الشركة ان "التنسيق بين عمال الشركة المستغلة لمترو الجزائر و مؤسسة مترو الجزائر و وحدة شرطة مترو الجزائر و الحماية المدنية سمح بتكفل سريع و فعال".

و قد استؤنفت حركة سير المترو بشكل طبيعي على مجمل الخط 1 لمترو الجزائر على الساعة 21:25 (بالتوقيت المحلي) .