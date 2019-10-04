﻿خنشلة: تفكيك شبكة متخصصة في ترويج العملة الوطنية المقلدة ببلدية ششار

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببلدية ششار(50 كلم جنوب خنشلة) من توقيف شخصين وتفكيك شبكة تقوم بالمتاجرة والترويج للعملة الوطنية المقلدة ، حسب ما أفادت به خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

واستنادا إلى ذات المصدر فقد تم ذلك عند حاجز مراقبة على الطريق الولائي رقم 9 بقرية الميتة ببلدية ششار، حيث لفت انتباه عناصر الفرقة تعمد سائق مركبة تغيير مساره باتجاه طريق ترابية محاولا الفرار.

و أضاف أن قوات الشرطة قامت على الفور بمطاردة السيارة التي كان على متنها أربعة أشخاص في العقد الثاني من العمر وتوقيفها مع إخضاع المشتبه فيهم للتلمس الجسدي، حيث تم العثور بحوزتهم على أوراق نقدية ورقية من العملة الوطنية تقدر بـ170 ألف دج تبين أنها مزوّرة ليتم توقيف سائق المركبة و مرافقه ونقلهما إلى مقر الفرقة.

وتم إستصدار إذن بتفتيش مسكني المشتبه فيهما ببلدية أولاد رشاش من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بششار ليتم العثور داخل ورشة للتصليح ملك لأحدهما على دراجة نارية من الحجم الكبير أجنبية المنشأ لا تحوز على وثائق ليتم حجزها هي الأخرى.

وقد تم إعداد ملفين جزائيين ضد المشتبه فيهما عن قضية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني لغرض بيعها وترويجها وحيازة دراجة نارية من الحجم الكبير ذات منشأ أجنبي دون وثائق وعدم الامتثال لعناصر القوة العمومية ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أصدر أمر إيداع في حق المشتبه فيه الأول فيما استفاد المشتبه فيه الثاني من إجراءات الرقابة القضائية .

المصدر : واج