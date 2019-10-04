﻿الكشف عن مخبأ يحتوي على سلاح مضاد للطائرات وستة صواريخ بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة يحتوي على سلاح مضاد للطائرات وستة صواريخ من نوع (ب.أم.21)، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/ ن.ع.6، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 03 أكتوبر 2019، مخبأ للأسلحة يحتوي على سلاح (01) مضاد للطائرات من نوع ستريلا 2M ، وستة (06) صواريخ من نوع BM-21، كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية وعين الدفلى/ ن.ع.1".

و من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ ن.ع.6، شخصين وحجزت سيارتين رباعية الدفع، (3,42) طن من المواد الغذائية، لوحة للطاقة الشمسية، وجهاز كشف عن المعادن".

وفي سياق متصل،''حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من تبسة، سوق أهراس والطارف/ ن.ع.5، سيارتين و(7558) لتر من الوقود موجهة للتهريب، فيما تم ضبط (7811) وحدة من مختلف المشروبات و(2160) كلغ من ورق التبغ بكل من بسكرة والأغواط/ ن.ع.4''.

المصدر : واج