استشهاد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة

قتل اليوم الجمعة مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرات العودة الأسبوعية السلمية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد شابا وإصابة 14 آخرين بالرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز, والعشرات بالاختناق خلال مشاركتهم بمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

كما أشارت مصدر في مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة, بان الشاب استشهد بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

المصدر :وأج