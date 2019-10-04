مونديال-2019 /1500متر : توفيق مخلوفي يتأهل للنهائي

تأهل العداء الجزائري توفيق مخلوفي إلى نهائي سباق 1500 متر للبطولة العالمية لألعاب القوى 2019، بعد احتلاله المرتبة الثانية في سباق المجموعة الاولى بوقت قدره (3د 36ثا.69ج) هذا الجمعة بالدوحة القطرية.

وفاز بالسباق الكيني تيموتي شيرييوت (3د 36ثا 53ج)، في الوقت الذي ضمن فيه أيضا التأهل كل من البريطاني نايل كورلي (3د 36ثا 69ج)، الأمريكي كريغ إنجلس (3د 36ثا 69ج) والسويدي كالي بيرغليند (3د 36ثا 72ج).

ويجرى سباق النهائي لسباق 1500 متر يوم الاحد (40ر17 بتوقيت الجزائر).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج