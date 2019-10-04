الإعلان عن قائمة المنسقين الولائيين ال48 الذين سيتم تنصيبهم الأسبوع المقبل

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الجمعة عن منسقيها الولائيين ال 48 الذين سيتم تنصيبهم الأسبوع المقبل.

فيما يلي القائمة الاسمية الكاملة لهؤلاء المنسقين التي أعلن عنها رئيس الهيئة محمد شرفي بمقتضى القرار المؤرخ اليوم الجمعة.

الولاية اسم المنسق الولائي المهنة أدرار علي زين العابدين أستاذ جامعي في القانون من مواليد 1982 الشلف محمد العاطف أستاذ جامعي في العلوم الاجتماعية/1978 الأغواط لحاق عيسى أستاذ جامعي في القانون/1976 أم البواقي براح عبد الرحمن محضر قضائي/1978 باتنة عمار كرارشة قاضي متقاعد/1949 بجاية مدني خوذير دكتور في الكيمياء/1965 بسكرة بوزيان محمد توفيق أستاذ جامعي في الموارد المائية/1963 بشار فاسي عبد الله أستاذ جامعي بكلية الحقوق/1955 البليدة سيدي موسى محمد الشريف أستاذ جامعي/1962 البويرة حركات جلول موثق و دكتور في القانون/1965 تمنراست بادي لخضر موظف/1981 تبسة كنازة محمد أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1973 تلمسان بجاوي حفيظ طبيب جراح/1957 تيارت بوسماحة الشيخ أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1970 تيزي وزو خفاش كمال أستاذ جامعي و خبير اقتصادي/1964 الجزائر بن الناصف مولود محامي و أستاذ جامعي/1986 الجلفة طعيبة أحمد أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1970 جيجل بولعراس سليم مدير مؤسسة عمومية/1984 سطيف هيشور فيصل محامي/1972 سعيدة سعيدي شيخ أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1964 سكيكدة عموشي نسرين عميدة كلية/1956 سيدي بلعباس عناني معاشو نائب عميد كلية/1966 عنابة بوعقدية مراد طبيب/1964 قالمة حملاوي حميد نائب عميد كلية/1960 قسنطينة كعوان محمد أستاذ جامعي بروفيسور في علم النفس/1976 المدية أوروان هارون أستاذ جامعي/1981 مستغانم معراجي عمر أستاذ جامعي و دكتور في الأدب العربي/1971 المسيلة فاضلي سيد علي أستاذ جامعي في القانون الدستوري/1980 معسكر موسى ناصر أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1987 ورقلة شمسة علي محامي /1954 وهران بن داود عبد القادر محامي و أستاذ جامعي/1969 البيض بلعرابي عبد القادر نائب مدير مركز جامعي/1972 إليزي مفيصل يوسف أمين ضبط و دكتور في القانون/1981 برج بوعريريج الصغير قيشي أستاذ متقاعد/1964 بومرداس زعاطشي سليم صحفي/1983 الطارف عمراني مراد أستاذ جامعي/1981 تندوف شراد محمود موثق و دكتور في القانون/1961 تيسمسيلت شوشان علي موثق/ 1978 الوادي عبسي علي أستاذ جامعي و دكتور في العلوم الاقتصادية/ 1978 خنشلة أونيسي بلال نائب مدير جامعة/ 1983 سوق اهراس عثماني منادي بروفيسور في التاريخ/ 1973 تيبازة زرقان الحواس محضر قضائي/1959 ميلة لهشيلي نصر الدين محامي/1987 عين الدفلى سلامي محمد مدير ثانوية/ 1957 النعامة بن جديد فتحي دكتور في القانون/1979 عين تيموشنت بن زقير سعيد رئيس مكتب النشاطات الاجتماعية و الحركات الجمعوية/1978 غرداية أولاد بلخير الشيخ أستاذ جامعي/1973 غليزان بلعاليا منور محامي/1961 .

المصدر : واج