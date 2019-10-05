حوالي 57 % من التبادلات التجارية للجزائر ما بين يناير و يوليو 2019 تمت مع أوروبا

تمت أهم التبادلات التجارية للجزائر (استيرا د وتصدير) خلال الاشهر ال7 الاولى من سنة 2019 مع أوروبا بما يعادل 57 بالمائة من القيمة الاجمالية للتبادلات، حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك.

و قد بلغت قيمة هذه التبادلات خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و يوليو الفارطين قرابة 12ر27 مليار دولار مقابل 61ر29 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بتراجع قدره 42ر8- ،حسب معطيات مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك.

و تبقى البلدان الأوروبية أهم الشركاء للجزائر علما أن 11ر61 بالمائة من الصادرات الجزائرية و 32ر53 بالمائة من وارداتها تأتي من هذه المنطقة من العالم و منها بلدان الاتحاد الاوروبي.

و بالفعل، فان الصادرات الجزائرية نحو البلدان الأوروبية بلغت خلال الاشهر ال7 الاولى من سنة الجارية حوالي 23ر13 مليار دولار مقابل 89ر14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة بذلك تراجعا قدر ب (19ر11- بالمئة).

و من جهتها، استوردت الجزائر من البلدان الأوروبية ما قيمته 89ر13 مليار دولار خلال الاشهر ال7 الاولى من سنة 2019 مقابل 72ر14 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 اي بانخفاض نسبته 62ر5- بالمائة.

و تبقى فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بريطانيا العظمى أهم شركاء الجزائر في أوروبا، حسب المصدر نفسه.

و تحتل بلدان آسيا المركز الثاني في مجال التبادلات التجارية مع الجزائر ب 63ر11 مليار دولار بما يمثل 40ر24 بالمائة من القيمة الاجمالية من صادرات البلاد خلال الأشهر ال7 الأولى ل2019 مقابل 77ر10 مليار دولار خلال نفس لفترة ل 2018 فبالفعل فقد اشترت بلدان آسيا منتوجات جزائرية بقيمة 92ر3 مليار دولار خلال الاشهر ال7 الاولى من سنة 2019 مقابل حوالي 50ر3 مليار دولار خلال نفس لفترة 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا قدر ب 82ر11+ بالمائة.

و في المقابل، استوردت الجزائر من آسيا ما قيمته تدنو من 71ر7 مليار دولار مقابل 26ر7 مليار دولار خلال 2018 أي بارتفاع بلغ 23ر6+ بالمائة.

و تعتبر كل من الصين و الهند و المملكة العربية السعودية و كوريا اهم شركاء الجزائر بهذه المنطقة من العالم، حسب الجمارك.

و تأتي بلدان الامريكيتين في المرتبة الثالثة بما قيمته بنحو 30ر6 مليار دولار خلال الأشهر ال7 ل 2019 مقابل 62ر7 مليار دولار اي بتراجع نسبته 38ر17بالمئة.

من جهة أخرى بلغت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان قرابة 94ر2 مليار دولار خلال الأشهر ال7 الأولى 2019 مقابل 93ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 اي بتراجع نسبته 2ر25- بالمئة.

و قد استوردت الجزائر من هذه المنطقة ما يعادل 35ر3 مليار دولار مقابل 68ر3 مليار دولار أي بتراجع قدر ب 05ر9-بالمائة.

و تتمثل أهم البلدان الشريكة بهذه المنطقة في الارجنتين و الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل .

تحسن التبادلات التجارية بين الجزائر و افريقيا

و في سياق اخر، اوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك ان التبادلات التجارية بين الجزائر و البلدان الافريقية عرف تحسنا خلال الاشهر السبعة الاولى لسنة 2019 بما يعادل 7،43 % ليصل الى 2،02 مليار دولار، مقابل 1،88 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.

و قد اقتنت البلدان الافريقية من بينها بلدان اتحاد المغرب العربي، خلال الاشهر ال7 الاولى من 2019 منتوجات جزائرية بقيمة 1،24 مليار دولار مقابل 1،16 مليار دولار، اي زيادة ب 6،92 %.

و استوردت الجزائر من هذه المنطقة منتجات بقيمة 777،60 مليون دولار خلال الاشهر السبع الأولى من 2019 مقابل 718،32 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 اي ما يعادل زيادة قدرها 8،25 % .

و قد شكلت كل من مصر و تونس و المغرب اهم شركاء الجزائر في هذه المنطقة من العالم، حسب الجمارك.

و من جهة اخرى زادت التبادلات التجارية بين الجزائر و منطقة اوقيانوسيا ب 19،76 بالمئة من 522،99 مليون دولار خلال الاشهر ال7 الاولى لسنة 2018 الى 626،33 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

و قد بلغت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان 311،09 مليون دولار مقابل 182،99 مليون دولار خلال نفس الفترة اي بزيادة نسبتها 70 بالمئة.

و استوردت الجزائر من هذه المنطقة سلع بقيمة 315،24 مليون دولار مقابل 339،99 مليون دولار في نفس الفترة من 2018 اي ما يعادل انخفاض معدله 7،28 بالمئة.

و تتمثل أهم البلدان الشريكة بهذه المنطقة في استراليا و زيلاندا الجديدة.

و قد بلغ مجموع التبادلات التجارية العالمية للجزائر مع مختلف المناطق الجغرافية خلال الاشهر ال7 الاولى من 2019 قيمة 47،697 مليار دولار مقابل 50،405 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 اي بانخفاض يقدر بـ 5،37 بالمئة.

و بشكل عام فان أهم زبائن الجزائر، خلال الأشهر ال7 الأولى من سنة 2019، يتمثلون في فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و الولايات المتحدة الامريكية و تركيا.

أما أهم مموني الجزائر فهم الصين و فرنسا و اسبانيا و ألمانيا و ايطاليا.

و خلال نفس الفترة من سنة 2019 بلغت قيمة صادرات الجزائر 21،64 مليار دولار أي بتراجع قارب 8،6 بالمئة في حين بلغت وارداتها 26،05 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا بـ 2،52 بالمئة.