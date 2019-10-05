بلعابد يحث الأساتذة على المثابرة في العمل للرقي بالمنظومة التربوية

حث وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الأساتذة على مواصلة التفاني و المثابرة في العمل لإعطاء المكانة اللائقة للمنظومة التربوية والرقي بها لتمكينها من مواجهة التحديات الحاصلة.

وأضاف بلعابد ، في كلمة له خلال لقاء تكريمي للأساتذة بمناسبة إحياء لليوم العالمي للمعلمين، بثانوية الرياضيات ،المصادف ل 5 أكتوبر وبحضور عدد من الوزراء، "أن التحولات التي تفرضها العولمة تدفعنا إلى تطوير المنظومة التربوية بغية رفع مستوى الأداء التربوي والبيداغوجي لجعل الجزائر قادرة على مواجهة التحديات والمحافظة على التراث الوطني ومواكبة الركب الحضاري والتكنولوجي".

واعتبر الوزير هذا التكريم ، يعد "دليلا على مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع للعلم وأهله ، حاثا الاسرة التربوية على ضرورة المساهمة في "تنمية شخصية التلاميذ وتطوير قدراتهم الذهنية والجسدية وغرس فيهم الحس الوطني واحترام كل رموز الأمة ومؤسساتها ليكونوا رجالا يخدمون وطنهم بشغف".

ومن هذا المنظور ،أكد بلعابد عزم قطاع التربية على "تسوية الوضعيات البيداغوجية و المدرسية و المشاكل الاجتماعية و المهنية بالتشاور مع الشريك الاجتماعي"، و أن الحوار يظل "السبيل الوحيد" لحل النزاعات ،منوها بدور النقابات (15 نقابة) في مجال استقرار القطاع ك" قوة اقتراح ومرافقة".

وبالمناسبة ،ثمن وزير التربية المؤسسة العسكرية وقيادتها الرشيدة وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، إزاء ما تقوم به في مجال حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

وفي رده عن سؤال حول ملف الخدمات الاجتماعية ، قال الوزير أن مصالحه تسهر على تعميم استفادة كل أعضاء الأسرة التربوية من أموال هذه الخدمات ،مشيرا إلى أن قطاع بصدد إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يخص هذا الملف.

وفيما يتعلق بتسجيل نقص في مجال تأطير بعض المؤسسات المدرسية بأساتذة اللغة الفرنسية ،أرجع الوزير هذا الانشغال إلى "تخلف" بعض الأساتذة عن الالتحاق بمناصب عملهم أو إلى "العطل المرضية "،مشددا أن مصالح الوزارة اتخذت إجراءات للتكفل بهذه المسألة.

وفي تعليقه على وفقة احتجاجية نظمها اليوم مجموعة من تلاميذ ثانوية الرياضيات ، وصفها الوزير ب "الأمر الطبيعي " باعتباره فرصة لطرح انشغالاتهم التي تمحورت حول تحسين ظروف الإقامة و الإطعام ، مؤكدا أن مصالحه بصدد إعداد نصوص قانونية من شأنها إعطاء هذه الثانوية "ملمح آخر".