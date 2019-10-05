تقاطع طريق "الكروش" بالرغاية يدخل حيز الخدمة لتسهيل الدخول إلى الطريق السريع

أشرف اليوم السبت والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة رفقة والي بومرداس يحي يحياتن على مستوى منطقة الكروش ببلدية الرغاية (الدائرة الإدارية الرويبة ) على الافتتاح الرسمي لدخول تقاطع الطريق الرابط بين ولاية الجزائر وبومرداس (الطريق الوطني رقم 5 و 61) حيز الخدمة بهدف فك الازدحام المروري الذي يشهده هذا المحور وتسهيل السيولة المرورية باتجاه الطريق السريع الرابط بين العاصمة وبومرداس.

وفي هذا الإطار، أوضح والي العاصمة أن دخول حيز الخدمة لتقاطع الطريق على مستوى منطقة الكروش بالرغاية على امتداد 3 كلم سيمكن مستعملي الطريق من فك الازدحام والاختناق المروري وسيسمح لسكان مدينتي بودواو والرغاية لاسيما منطقة الكروش وهو قطب سكني يضم أكثر من 30 ألف ساكن من الولوج بكل انسيابية وفي وقت قياسي نحو الطريق السريع الرابط بين العاصمة وبومرداس.

وكان مستعملي الطريق سابقا مجبرين على الدخول إلى بودواو للنفاذ باتجاه الطريق السريع الرابط بين العاصمة وبومرداس وقد رصد لهذا المشروع --حسب السيد الوالي-- ميزانية قدرت ب60 مليار سنتيم.

وأشار والي ولاية بومرداس يحي يحياتن، من جهته، أن المشروع يدخل في إطار عصرنة الطريق الوطني رقم 5 الرابط بين منطقة الكروش باتجاه بودواو وكذلك منطقة الكروش باتجاه الطريق الوطني رقم 61 ، ويجسد في إطار مشاريع التعاون ما بين الولايات والبلديات المجاورة حيث تم تسجيل عدة مشاريع مشتركة في قطاع الأشغال العمومية والبيئة سيتم تجسيدها تدريجيا، مضيفا أنه تم توطين برامج سكنية لولاية الجزائر على مستوى ولاية بومرداس وكذا مشروع مركز للردم التقني في إطار التكفل بانشغالات المواطنين في مجال حماية البيئة.

و خلال زيارة عمل و تفقد لعدة مشاريع في قطاع الأشغال العمومية والغابات بولاية الجزائر عبر المقاطعات الإدارية لباب الوادي وسيدي امحمد و بوزريعة وبئر مراد رايس والرويبة أعطى والي العاصمة السيد صيودة على مستوى باب الوادي إشارة انطلاق أشغال تزفيت وتعبيد أزيد من 30 كلم من الطرقات الحضرية بغرض تهيئة وتجديد الطرقات عبر 5 بلديات تابعة للمقاطعة الإدارية باب الوادي وقد رصد لهذه العملية غلاف مالي قدر ب 30 مليار سنتيم.

وفي هذا الإطار ، ذكر السيد صيودة بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير بحديقة قرومي (منحدر المرأة المتوحشة ) ببلدية المدنية أنه في إطار تجسيد البرنامج الحكومي لإعادة الاعتبار للغابات سيتم غرس أزيد من 310 ألف شجرة ضمن برنامج الحملة الوطنية لموسم 2019/2020 إلى جانب تخصيص مشاريع لإنجاز 5 غابات ترفيهية في غضون 2019 بغية توفير فضاءات مهيأة للعائلات العاصمية للترفيه والتسلية فضلا على تسجيل إنجاز 5 غابات ترفيهية أخرى ضمن برنامج 2020 .

وشدد الوالي، خلال زيارته الميدانية لمشاريع قطاع الغابات بكل من غابة بن حدادي ببلدية بني مسوس و بلدية عين المالحة بجسر قسنطينة على ضرورة توفير كافة سبل راحة المواطن داخل هذه الفضاءات الغابية على غرار تجهيزها بدورات مياه وحمامات ومحلات أكل سريع وفضاءات للعب الأطفال ،كما استمع الوالي من جهة أخرى لانشغالات المواطنين في مجال نظافة المحيط وانتشار النفايات و"الناموس" في المحيط العمراني والغابي بالعاصمة إلى جانب انشغالات قطاع السكن.

أزيد من 100 ألف طلب بعد فتح التسجيلات في صيغة السكن الترقوي المدعم بالجزائر العاصمة

وقال الوالي فيما يخص التسجيلات للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم بالجزائر العاصمة أن العملية مستمرة لغاية 30 أكتوبر الجاري وقد تجاوزت عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية عتبة 100 ألف طلب لغاية اليوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذات الغرض.

وأكد أنه تم اختيار المرقين العقاريين للحصة المخصصة للجزائر العاصمة والتي تقدر ب7000 وحدة سكنية من هذه الصيغة السكنية وكذا تخصيص الأوعية العقارية عبر مختلف بلديات العاصمة فيما سيتم الشروع في الإجراءات الإدارية بعد الإنتهاء من عملية التسجيلات للتعرف على عدد الطلبات النهائي في هذه الصيغة ومن ثمة إخضاعها للتصفية والتطهير عبر البطاقية الوطنية لفرزها نهائيا وتحديد قائمتها.

وأفاد والي العاصمة أنه سيتم إتخاذ إجراءات مع الحكومة لتوسيع ورفع حصص أخرى من هذه الصيغة السكنية بولاية الجزائر في حال إرتفاع عدد الطلبات لتلبية احتياجات مواطنيها وذلك حسبه مرتبط أيضا بتوفر الأوعية العقارية مع العلم ان مصالح ولاية الجزائر فتحت التسجيلات عبر الموقع الالكتروني http://lpa.wilaya alger.dz لطلبات السكن لذات الصيغة ابتداءا من يوم 01 أكتوبر 2019 إلى غاية 30 أكتوبر 2019.