الرائد يحافظ على"كرسيه"أولمبي المدية يتدارك وسريع غليزان يرتقي الى المركز الثالث

حافظ وداد تلمسان على كرسي الريادة بعد الفوز الصعب على الضيف مولودية سعيدة، في حين تشبث أولمبي المدية بمركز الوصافة بعدما تمكن من العودة بفوز هام وصعب عندما أطاح بأمل الاربعاء ضمن "داربي" الوسط، في الوقت الذي"انقض"فيه سريع غليزان على المركز الثالث بفضل تغلبه على منافسه في هذا المنصب، دفاع تاجنانت، برسم الجولة السابعة لبطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم التي جرت هذا السبت.

وفي مباراة معقدة، أبلى فيها فريق مولودية سعيدة البلاء الحسن، إستطاع الرائد وداد تلمسان من الخروج غانما، ولو بصعوبة بالغة، بنقاط المباراة عندما فاز بهدف دون مقابل، سمح له بمواصلة التحكم في زمام الامور، متصدرا البطولة برصيد 16 نقطة، أما"السعيدية" فتتراجع الى المركز التاسع ب9ن.

وفي "داربي"الوسط، انتزع أولمبي المدية فوزا هاما على مضيفه أمل الأربعاء (2-0) الأمر الذي سمح لأبناء"التيطري"بمحو آثار الهزيمة الاخيرة على أرضهم والتشبث بالمركز الثاني، مضيفين ثلاث نقاط في حسابهم الخاص، ليرتفع الى 15 نقطة، في الوقت الذي يتقهقر فيه الأمل الى الصف التاسع بتسع نقاط، وهو ما يدخله في مرحلة شك كونه يتلقى ثالث هزيمة خلال ثلاث لقاءات الاخيرة.

من جانبه، قفز سريع غليزان الى المركز الثالث بفضل الفوز المحقق على الضيف دفاع تاجنانت بهدفين لواحد، ليرفع رصيده الى 13 نقطة مزيحا، في نفس الوقت، ضيفه الدفاع الى المرتبة الرابعة والذي يتجمد رصيده في النقطة 12.

من جهته, حقق أولمبي أرزيو الأهم بتغلبه على الضيف مولودية بجاية (2-1)، وهو الفوز الذي يسمح لأبناء مدينة "البيتروكيمياء"بالبقاء ضمن كوكبة المقدمة محتلين الصف الرابع برصيد 12 نقطة وعن بعد أربع خطوات عن المتصدر, أما "الموب"فيتراجع الى المركز التاسع ب9 نقاط، مبتعدا نوعا ما عن المناصب الاولى.

بالمقابل، حقق فريقا أمل بوسعادة وشبيبة بجاية أول فوز لهما امام كل من اتحاد الحراش (2-1) وإتحاد عنابة (2-0) على التوالي.

وبهذا يرتقي الامل الى الصف 13 ب6 نقاط، فيما يتقدم أبناء"يما قورايا"الى المرتبة 14 بمجموع 5 نقاط ، بينما يتراجع"العنانبة"الى المرتبة ال15 وما قبل الاخيرة ب4ن، أما الفريق"الحراشي"، فيبدو أن جدران بيته باتت آيلة الى السقوط، كونه يقبع في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة من ست مباريات وهو الذي يعيش على وقع أزمة داخلية.

من جهتهما، إستغل كلا من جمعية وهران ومولودية العلمة فرصة استضافتهما لشبيبة سكيكدة وجمعية الخروب، حيث حققا الفوز عليهما ب(3 - 1) و (2 - 0) تواليا.

وبهذا ترتقي الجمعية الى الرتبة السابعة مناصفة مع"السكيكدية" ب11 نقطة، في الوقت الذي تحافظ فيه العلمة على مرتبتها 12 ب8 نقاط، أما"الخروبية"فيفقدون مركزهم الثاني متدحرجين الى الصف الرابع بمجموع 12 نقطة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية