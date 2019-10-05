المولودية في الصدارة والاتحاد يتهاوى في وهران

إنفردت مولودية الجزائر بريادة الترتيب العام مؤقتا، رغم تعادله بميدان نجم مقرة (0-0)، بينما انهار اتحاد الجزائر بمدينة وهران أمام المولودية المحلية (4-0)، عقب افتتاح مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هذا السبت والمبرمج أن تختتم غدا الأحد.

تعثر المتصدر مولودية الجزائر أمام مضيفه نجم مقرة، بتعادل سلبي (0-0)، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وقد عجز الفريقان عن هز الشباك طوال أطوار اللقاء الذي تميز بوتيرة لعب ثقيلة وانعدام الحلول من الطرفين، لتنتهي المواجهة كما انطلقت.

وعلى ضوء هذه النتيجة، إنفردت المولودية مؤقتا، بصدارة الترتيب العام للمحترف الأول (11 ن)، مع مُبارتين متأخرتين.

في حين صعد فريق "النجم"-الذي لم يفز منذ الجولة الثالثة (2-1 ضد بلعباس)- إلى الصف السادس مؤقتا (8 ن) بمعية شباب قسنطينة.

وقصفت تشكيلة مولودية وهران بأراضيها الضيف اتحاد الجزائر برباعية كاملة (4-0)، أمام عجز عناصر اتحاد الجزائر عن المقاومة و "بمساهمة" حارس الاتحاد، إسماعيل منصوري، الذي وقع في المحظور واتكب هفوات فادحة تسببت في سقوط "مدوي" لأبناء المدرب بلال دزيري.

وتداول على توقيع أهداف أصحاب الأرض كل من فورلول (د 15)، مفتاح (ضد مرماه / د 43)، ملاّل (د 75) وبن حمو (د 89).

وبالتالي أضحى "الحمرواة" في مركز الوصافة مؤقتا (10 ن) مناصفة مع شباب بلوزداد ولقاء متأخر، بينما استقر العاصميون في الصف الثامن (7 ن)، مع ثلاثة لقاءات منقوصة.

وعاد اتحاد بلعباس بثلاث نقاط غالية من ميدان الصاعد الجديد أولمبي الشلف إثر فوزه (1-0)، بفضل نيران صديقة من هدف بن عمران ضد مرماه (د 8).

ليسمح لفريق "العباسية" بالتمركز في المرتبة الثامنة (7 ن) رفقة أربعة فرق، بينما يقبع"الشلفاوة" في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة من خمس مباريات.

من جانبه أطاح اتحاد بسكرة في عرينه بشباب قسنطينة (2-1)، بواسطة ثنائية داخية (د 42) من ركلة جزاء و سيسي (د 81)، وكان بلقاسمي قد عدّل الكفة للزوار (د 60) ، لكن دون فائدة.

ليقفز بذلك أشبال المدرب لكناوي إلى المركز الرابع (9 ن) مع مواجهة ناقصة، يليهم في جدول الترتيب "السنافر"مباشرة برصيد 8 نقاط.

المصدر : واج