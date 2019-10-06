سطيف : هلاك تلميذ في انهيار جدار بمتوسطة ببلدية بوعنداس

تسبب انهيار جدار هذا الأحد بمتوسطة زرماني علي ببلدية بوعنداس (أقصى شمال سطيف) في هلاك تلميذ يدرس بالسنة الأولى متوسط, حسب ما علم اليوم من مصالح مديرية التربية.

و أوضح المصدر, , أن المعلومات الأولية التي تحصلت عليها مصالح مديرية التربية تفيد بأن الحدث وقع على الساعة العاشرة من صباح اليوم في وقت الراحة إثر انهيار جدار دورة المياه الأمر الذي أودى بحياة التلميذ بعين المكان .

و أضاف المصدر بأن السلطات المحلية و مدير التربية رفقة بعض إطارات القطاع قد تنقلوا إلى عين المكان فور سماعهم للخبر للوقوف عن قرب على أسباب الحادث كاشفا في نفس الوقت عن عدم وجود إصابات في صفوف التلاميذ الآخرين .

بدوره بعث وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد الذي قطع زيارته التي كانت مقررة اليوم بالجزائر العاصمة برسالة تعزية إلى أسرة التلميذ الضحية . كما امر الوزير بإرسال وفد إلى عين المكان للتحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: واج