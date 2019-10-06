مشروع قانون جديد للتأمين التكافلي

تعتزم الجزائر اعادة النظر في قوانين التأمين وذلك باعتماد صيغة جديدة هي التأمين التكافلي الذي يسمح للمؤمنين باستعادة جزء من أموالهم بعد نهاية العام في حال لم تصب الممتلكات المؤمنة بأي حوادث.

ويرتقب أن يعرض نص المشروع قريبا الذي اقترحه المجلس الوطني للتأمين بالشراكة مع مؤسسات التأمين المعتمدة في الجزائرأمام البرلمان، ومن شأن هذا القانون أن يعود بالفائدة على المؤمنين وعلى شركات التأمين على حد سواء حسب مسؤولي هذه المؤسسات، حيث أكد مساعد المدير العام للشركة الوطنية للتأمينيات SAAمحفوظ بوزيان أن هذه الصيغة الجديدة تشبه التأمين التعاوني حيث تكتفي الشركات بتسيير صندوق اموال المشتركين مقابل عمولة، تعيد الفائض بنسب متفاوتة بين العملاء بعد مراجعة الحسابات كل عام .

من جانبه طالب المدير العام لشركة اليانس حسن خليفاتي بضرورة اعادة النظر في القوانين واستحداث أطر ومنظومة جديدة قبل اعتماد هذه الصيغة المسماة بالتأمين التكافلي.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية