تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على تنصيب كل من المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية، حسب ما افاد به بيان لذات الوزارة.

وأكد وزير العمل في كلمة ألقاها بالمناسبة أن " تنصيب هاتين الهيئتين يندرج ضمن المجهود الوطني الذي تسعى السلطات العمومية من خلاله إلى توفير مناخ العمل المناسب ،كما أن إحداث مثل هذه الأطر وتفعيلها، سيعزز -كما اضاف-من آليات التنسيق لضمان التواصل بين مختلف المتدخلين.

كما يساهم حسب الوزير في وضع آليات "لتحسين الوقاية والسلامة المهنية، مع تقديم المقترحات وإعداد التقارير قصد بلوغ مرحلة إرساء آليات وطنية حديثة ومتلائمة مع مختلف النشاطات المهنية".

وفي هذا الإطار قال تيجاني هدام إن "الجزائر تحوز على منظومة متكاملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى العديد من السياسات والبرامج الحكومية التي تشمل التكوين والإرشاد والبحث في مجال السلامة والصحة المهنيتين، تسهر كلها على حماية العمال الأجراء من أخطار حوادث العمل والأمراض المهنية".

للإشارة، يضطلع المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، حسب ما نصت عليه أحكام القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية والأمن وطب العمل في مادته 27 بمهمة تحديد السياسة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية، من خلال التوصيات والآراء التي يبديها.

أما اللجنة الوطنية المكلفة بالأمراض المهنية فيؤخذ برأيها في تحديد قائمة الأمراض ذات المصدر المهني وقائمة الأشغال التي من شأنها أن تتسبب فيها وكذا مدة التعرض للمخاطر المناسبة لكل مدة الأعمال وتضم خبراء ممثلين عن المؤسسات المعنية وكذا ممثلين عن العمال والمستخدمين، وذلك حسب أحكام القانون رقم 38-13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.