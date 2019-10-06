الجزائر: الشروع في انتاج دواء ارتفاع الضغط الشرياني "ميكارديس"

اعلن المخبر الالماني "بوهيرنجر انجلهايم" واحد من رواد العالميين في مجال الصناعات الصيدلانية عن انطلاق انتاج دواء ضد ارتفاع الضغط الشرياني "ميكارديس" بالجزائر .

و سيتمكن المرضى في الجزائر من الاستفادة من افضل الابتكارات الطبية الالمانية لهذا الدواء المصنع في الجزائر، حسبما افاد به بيان المخبر الألماني.

و حسب ذات المصدر فان انطلاق انتاج الحصة الاولى من هذا الدواء ستعزز الشراكة بين المخبر الألماني "بوهيرنجر انجلهايم " و المخبر الجزائري عبدي ابراهيم "روماد فارما (بيو فارم).

يذكر أن المخبر الألماني "بوهيرنجر انجلهايم " كان قد عزز في 2016 قدراته الانتاجية في الجزائر بتحويل خط انتاج الدواء ضد ارتفاع الضغط الشرياني الى وحدة الانتاج التابعة لمخبر بيوفارم بوادي السمار بالجزائر العاصمة.

و ارتفعت نسبة الاصابة بداء ارتفاع الضغط الشرايني بالجزائر حيث اصبحت تتراوح ما بين 3ر35 بالمئة و 44 بالمئة .

ويشدد القائمون على برامج الوقاية الاولية على ضرورة اتباع طريقة عيش صحية كوسيلة فعالة للوقاية من هذا الداء و مراقبته بانتظام.

