وضع المفتش العام السابق بوزارة العدل رهن الحبس المؤقت

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا اليوم الاحد بإيداع المفتش السابق بوزارة العدل, بن هاشم الطيب الحبس المؤقت ، اليوم الاحد لدى المحكمة العليا.

ويتابع بن هاشم الطيب في قضية وزير العدل, حافظ الاختام السابق الطيب لوح, المتابع بإساءة استغلال الوظيفة و إعاقة السير الحسن للعدالة و التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.

وكان المفتش العام السابق بوزارة العدل قد مثل نهاية شهر اغسطس الماضي امام المستشار المحقق بالمحكمة العليا لأول مرة ليوضع تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني .