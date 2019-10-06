بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة.. مخلوفي يفوز بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر

فاز العداء الجزائري توفيق مخلوفي أمسية هذا الأحد بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر المنظم بالدوحة القطرية ضمن بطولة العالم لألعاب القوى 2019

وقطع ابن مدينة سوق اهراس المسافة في ظرف (3د31ثا38ج) وهو أفضل توقيت يحققه مخلوفي خلال هذا الموسم ، فيما توج الكيني تيموتي شيرييوت بالميدالية الذهبية (3د 29ثا 26ج) مسجلا أحسن توقيت لهذا الموسم ليحل البولوني مارسين ليفاندوفسكي في المرتبة الثالثة ويفوز بالبرونزية بتوقيت (3د 31ثا 46ج) .

وشهد النهائي نسقا عاليا منذ الانطلاقة قاده الثنائي الكيني تيموتي شيرييوت - رونالد كويموا، ولكن الجزائري الذي اكتفى بالمرتبة الرابعة في بكين عام 2015عرف كيف يسير السباق بذكاء وفق قدراته البدنية وجاهزيته ، حيث أظهر هدوء كبيرا طوال السباق إثر عودته إلى المضامير بعد حوالي ثلاث سنوات من الغياب بسبب الاصابة.

السجل الكامل لتوفيق مخلوفي :

- الألعاب الأولمبية (ثلاث ميداليات): الذهب في ال1500 متر عام 2012 بلندن، الفضة في ال1500 متر عام 2016 بريو، الفضة في ال800 متر عام 2016 بريو.

- البطولة العالمية (ميدالية واحدة): الفضة في ال1500 متر عام 2019 بالدوحة.

- البطولة الافريقية (ميداليتان): الذهب في ال800 متر عام 2012 ببورتو نوفو، البرونز في ال800 متر عام 2014 بمراكش.

- الألعاب الافريقية (ثلاث ميداليات): الذهب في ال800 متر عام 2011 بمابوتو، الفضة في ال800 متر عام 2015 ببرازافيل، البرونز في ال1500 متر عام 2011 بمابوتو.

- العداء الجزائري الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية