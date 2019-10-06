وزير المجاهدين يكشف عن مشاريع أفلام حول أبطال الثورة التحريرية

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم الأحد بسكيكدة عن وجود عدة مشاريع أفلام لأبطال الثورة التحريرية من بينها فيلم حول الشهيد البطل زيغود يوسف.

و أوضح الوزير في لقاء مع الصحافة نشطه بالمتحف الجهوي للمجاهد العقيد علي كافي بمدينة سكيكدة في إطار زيارة قام بها إلى هذه الولاية بأن مشروع فيلم الشهيد زيغود يوسف يوجد حاليا بالمركز الوطني للدراسات و الأبحاث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 و تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة العلمية لذات المركز لكنه أشار إلى أن "نقص التمويل حال دون إنجاز هذا العمل السينمائي الثوري".

و في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر لإحياء الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 أفاد زيتوني بأن وزارة المجاهدين تعتزم تخصيص ميزانية لإنجاز فيلم حول الشهيد البطل زيغود يوسف حيث تجري حاليا اتصالات مع وزارة الثقافة لهذا الغرض.

من جهة أخرى تطرق وزير المجاهدين إلى الملفات العالقة بين الجزائر و فرنسا فيما يتعلق بالذاكرة لفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر معتبرا أن "السلطات الفرنسية ليس لديها إرادة صادقة لإيجاد حلول للملفات العالقة بين البلدين بشأن استرجاع أرشيف الثورة التحريرية و جماجم شهداء المقاومة الشعبية و التعويض عن جرائهما في حق الشعب الجزائري طيلة الفترة الاستعمارية".

و قال أيضا: "إن العلاقات مع فرنسا فيما يتعلق بالملفات المطروحة و الخاصة باسترجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية و كذا الأرشيف و ملف المفقودين إبان الثورة التحريرية فضلا عن ملف التعويضات الخاصة بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري في التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية هي حاليا مجمدة" محملا المسؤولية في ذلك للجانب الفرنسي.