الجوية الجزائرية تعزز رحلاتها نحو تمنراست وجانت إبتداء من شهر نوفمبر

ستعزز شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها باتجاه الجنوب نحو مدن تمنراست وجانت كل ايام الخميس وهذا إبتداء من شهر نوفمبر المقبل، حسبما افاد به اليوم الاحد بيان المؤسسة.

وستكون هذه الرحلات الجديدة انطلاقا من الجزائر نحو تمنراست على الساعة 7سا و 15 د ومن تمنراست نحو جانت على الساعة 9سا و40 د ومن جانت نحو تمنراست على الساعة 12سا و10 د ومن تمنراست نحو الجزائر على الساعة 13سا و 15 د يضيف ذات المصدر.

وأضاف البيان ان الامر يتعلق بخطين جديدين من اجل تعزيز برنامج الرحلات نحو مطارات الجنوب الكبير من خلال مواقيت يومية و ذلك على متن طائرات من طراز 737-800.

المصدر : واج