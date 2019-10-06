عنابة: أمر بالإيداع في حق رئيس فرقة البحث والتحري لأمن الولاية بتهمة "الرشوة المشددة"

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار (عنابة) مساء الأحد أمر بالإيداع في حق رئيس فرقة البحث والتحري بأمن الولاية بعد أن وجهت له تهمة " الرشوة المشددة" حسب ما علم من مصدر قضائي.

وكان المتهم قد مثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار كما تم سماعه من طرف قاضي التحقيق بذات المحكمة وذلك بعد توقيفه متلبسا بالرشوة سهرة يوم الأربعاء الماضي بأحد محلات ساحة الثورة بمدينة عنابة كما ذكر به ذات المصدر .

للتذكير فإن المتهم (ن- ل) يبلغ من العمر 46 سنة وهو محافظ شرطة بأمن ولاية عنابة وكان يشغل منصب رئيس فرقة البحث و التحري.

كما مثل في ذات القضية أحد المتواطئين مع المتهم الرئيسي الذي صدر في حقه هو الآخر أمر بالإيداع بعد سماعه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار حسب ما أضاف المصدر.